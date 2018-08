Abel Ferreira quer um Braga equilibrado para vencer Zorya

JN Hoje às 21:57 Facebook

O técnico português Abel Ferreira disse, esta quarta-feira, que espera um Braga equilibrado em todos os setores para eliminar o Zorya, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, cuja primeira mão se realiza, na quinta-feira, na Ucrânia.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o técnico disse esperar uma "equipa agressiva, muito vertical e que gosta de explorar os corredores".

"Sabemos que é um jogo a eliminar e isso é um aliciante extra para nos desafiarmos, mas o que queremos mesmo é passar esta eliminatória. Até ao fim vamos pôr em prática o nosso plano, com o objetivo de vencer. Esperamos dificuldades, mas estamos preparados, temos pela frente dois jogos e é para passar à próxima fase", afirmou.

O campeonato ucraniano já começou, conta com três jornadas, mas Abel Ferreira desvaloriza a situação, notando que o adversário, "que tem estado no top quatro do futebol ucraniano", foi bem estudado.

"Vamos ter um Braga equilibrado. Quando tiver a bola, terá de ser fiel à sua identidade e, quando não a tiver, teremos de ser uma equipa equilibrada, sabendo que os golos marcados e sofridos têm extrema importância para a eliminatória", lembrou.

O técnico não quis comentar a saída (que pode estar por horas) de Vukcevic para os espanhóis do Levante, mas abordou as várias alterações no meio-campo.

"A minha vida, e a dos jogadores, é feita de desafios. Tenho que os dotar de recursos e qualquer um deles está preparado para dar uma resposta, a prova disso foi a pré-época. Jogue quem jogar, vai dar uma resposta à altura", assegurou.

Marcelo Goiano, um dos capitães e mais experientes da equipa, disse que os jogadores sabem que "é um adversário bastante competitivo".

"Sabemos das qualidades, é muito agressivo, gosta muito do jogo direto, é muito forte nas segundas bolas, mas estamos preparados para fazer um grande jogo. Não há jogos fáceis, a eliminatória é muito complicada e temos o exemplo da época passada, com duas eliminatórias muito difíceis", frisou.

O jogo tem início marcado para as 19.30 horas, de quinta-feira, no Slavutych Arena, em Zaporizhia, e será arbitrado pelo alemão Tobias Welz.