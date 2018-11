Abel Ferreira: "Saio do Dragão orgulhoso"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:23 Facebook

Abel Ferreira considerou que ganhou "a equipa mais eficaz" e elogiou a exibição do Braga, apesar da derrota.

"Saio orgulhoso porque não especulamos, dizemos ao que vimos. Quero dar os parabéns à equipa que ganhou, a mais eficaz. Na minha opinião, não ganhou a melhor, mas a mais eficaz. Jogámos contra o campeão em título, com uma intensidade e variabilidade de jogo fantástica. Quero dar os parabéns ao F. C. Porto, porque se é preciso saber ganhar também é preciso saber perder. Ganhou a equipa mais eficaz. Não a melhor equipa, mas a mais eficaz. Sinto-me orgulhoso do que fizemos", começou por dizer.

O treinador do Braga lamentou a falta de eficácia do Braga e considerou o resultado injusto.

"Esta equipa não pode perder a identidade, nem qualidade no jogo. Uma das nossas características é fazer golos e, hoje, infelizmente, tivemos os postes a impedir-nos duas vezes. Caiu para a equipa que foi mais feliz. Em casa do F. C. Porto, não é normal o visitante criar tantas oportunidades. Mas saímos orgulhosos daquilo que fizemos. Não fomos capazes de fazer os golos, mas é assim que temos de fazer. Viemos mesmo para vencer e, mais do que as palavras, mostrámos isso. Se há justiça no futebol, a minha equipa, pelo que fez, não merecia sair daqui sem pontos", concluiu Abel Ferreira.