Abel Ferreira: "Se o estádio não estiver cheio a culpa é da Liga"

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, repartiu esta terça-feira o favoritismo com o Sporting, no encontro de quarta-feira das meias-finais da Taça da Liga de futebol, e criticou a organização pelo preços dos bilhetes.

Os ingressos para os três jogos da "final four" custam 15, 20 e 25 euros e o técnico dos minhotos considerou-os muito caros.

"Se amanhã [na quarta-feira] o estádio não estiver cheio a culpa é da Liga [Portuguesa de Futebol Profissional]. Fico triste quando só se olha para o lado económico", lamentou, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

Quanto ao jogo frente aos 'leões', Abel Ferreira disse esperar "um grande espetáculo" e repartiu o favoritismo pelas duas equipas.

"Temos a certeza e a convicção do que temos de fazer e é isso que nos tem de dar confiança. Não interessa quem está à frente ou atrás [no campeonato], é um jogo a eliminar e o favoritismo é repartido, mas nós temos a ambição de estar na final", frisou.

Negando ter feito uma gestão da equipa no último jogo, com o Nacional [triunfo por 3-0], em que mudou mais de meia equipa - "jogaram os que estavam mais preparados" -, Abel Ferreira assegurou ainda que a sua equipa está preparada para um Sporting mais ofensivo ou para um mais contido.

"Estamos preparados para as duas situações, um adversário que nos venha pressionar logo na primeira fase de construção ou que jogue num bloco médio, em espera", referiu.

O técnico frisou que, com Marcel Keizer, o Sporting "fez, de facto, algumas alterações no ataque posicional: joga em '4x3x3', com os extremos um pouco assimétricos, um dá mais largura, outro mais por dentro, mais perto do Bas Dost".

"Esperamos um adversário com uma ideia de jogo muito definida e com uma identidade muito própria", salientou.

Questionado sobre se ganhar a competição vai significar a afirmação do Sporting de Braga, disse não colocar cenários.

"Há muito por onde trabalhar e por onde crescer. O desafio é esse: com menos estar ao nível dos grandes. Individualmente ainda estamos longe, mas, como coletivo, conseguimos competir com essas equipas", rematou.

Sporting de Braga e Sporting defrontam-se na quarta-feira, às 19.45 horas, na segunda meia-final da 'final four' da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Braga. O vencedor vai disputar a final, no sábado, frente ao vencedor do clássico desta terça-feira, entre F. C. Porto e Benfica.