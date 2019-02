Abel: "Não fomos tão assertivos como é normal"

JN Ontem às 22:39 Facebook

Na sala de imprensa, Abel Ferreira, treinador do Braga, afirmou que a equipa não foi "tão assertiva" no jogo frente ao Belenenses e que a diferença esteve na eficácia.

O Belenenses impôs ao Braga a segunda derrota seguida na Liga, a primeira em casa, ao vencer por 0-2, no jogo que abriu a 23.ª jornada.

É duro perder depois de estar um ano e dois meses sem perder em casa

"É verdade que não foi um jogo muito assertivo, mas em produção ofensiva diria que a diferença esteve na eficácia. Tivemos oportunidade para poder abrir perante um adversário altamente fechado, a equipa tentou mas não fomos tão assertivos quanto o normal. Temos que olhar para este jogo e perceber isso, perceber também que é duro perder depois de estar um ano e dois meses sem perder em casa, daí o respeito que os adversários têm. Para mim a diferença esteve na eficácia. O resultado é demasiado penalizador para o que as equipas criaram. O futebol é isto, vamos continuar o nosso caminho porque em maio sim fazemos as contas e vemos o que é que nos toca", disse.

Questionado se fez poupanças para o jogo da meia-final da Taça de Portugal (terça-feira, dia 26), frente ao F. C. Porto, foi breve: "Não. Alguns deles estavam castigados, o Sequeira tinha um problema no pé embora estivesse no banco. Jogaram aqueles em que acreditamos. São aqueles que entendemos que neste jogo eram os melhores".