Aborrecido, Ronaldo dá instruções a operador de câmara após substituição

Cristiano Ronaldo foi o o protagonista de uma curiosa imagem, sábado à noite, depois de ter sido substituído, aos 82 minutos, durante a partida entre o Levante e o Real Madrid.

O jogador português saiu do relvado e sentou-se no banco. Sorridente, cumprimentou os colegas que lá estavam, mas depois apercebeu-se de que uma câmara da transmissão do jogo lhe estava apontada.

Aparentemente aborrecido com o facto de continuar a ser protagonista da partida, mesmo no banco de spuplentes, virou a cabeça e disse "assim não". Mas a câmara não se mexeu, levando CR7 a explicar exatamente o que pretendia: "olha para o jogo, aponta a câmara para o jogo".