Aboubakar apto para jogar no F. C. Porto

Após seis meses a recuperar de lesão, o atacante camaronês do F.C. Porto teve alta médica e já participou no treino desta quinta-feira.

Vincent Aboubakar entra nos planos de trabalho do treinador Sérgio Conceição e até pode ser que seja convocado para o desafio da 29.ª jornada da primeira liga, a disputar com o Portimonense, este sábado, no Algarve.

O atacante de 27 anos lesionou-se a 28 de setembro de 2018, numa partida frente ao Tondela, que o F.C. Porto venceu 1-0.

Ainda nesta quinta-feira, outro avançado camaronês, Marius, evoluiu para treino integrado condicionado.