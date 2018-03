Aboubakar convocado para jogo particular dos Camarões

Hoje às 15:25 Facebook

O futebolista do FC Porto Vincent Aboubakar foi chamado pela seleção camaronesa para o jogo particular com o Kuwait.

O avançado portista está na lista de convocados para o jogo particular que se vai realizar na Cidade do Kuwait, em 25 de março, anunciaram esta quinta-feira os dragões no seu site oficial.

Os Camarões falharam a qualificação para o Mundial2018, ficando em terceiro lugar do Grupo B, no qual figuravam também Nigéria, Zâmbia e Argélia.

Aboubakar é atualmente o segundo melhor marcador do FC Porto na I Liga portuguesa, com 15 golos, atrás do maliano Moussa Marega, que soma 20 golos. Pela seleção principal dos Camarões, o avançado conta com 19 golos em 64 internacionalizações.