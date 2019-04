Aboubakar convocado para Portimão

Hoje às 10:41 Facebook

Aboubakar de volta seis meses depois de lesão. Ele e mais 23 convocados por Sérgio Conceição para o jogo deste sábado, em Portimão.

São 24 os jogadores que fazem parte da comitiva do F. C. Porto que, esta sexta-feira, na véspera do jogo frente ao Portimonense, parte rumo ao Algarve. Os campeões nacionais têm chegada prevista a Faro às 12.15 horas.



A equipa vai treinar às 17 horas, à porta fechada, no Hotel Cascade, em Lagos, realizando-se no mesmo local, a partir das 19 horas, a conferência de imprensa de Sérgio Conceição. O Portimonense - F. C. Porto, referente à 29.ª jornada da Liga, está agendado para as 18 horas de sábado, no Estádio Municipal de Portimão.

Lista de jogadores que viajaram para o Algarve: Casillas, Vaná e Fabiano (guarda-redes), Maxi Pereira, Éder Militão, Bruno Costa, Hernâni, Brahimi, Aboubakar, ÓIiver, Marega, Manafá, Alex Telles, Loum, Herrera, Jesús Corona, Mbemba, Adrián López, André Pereira, Danilo, Otávio, Soares, Pepe e Fernando Andrade.