Aboubakar e Sérgio Oliveira dão triunfo ao F. C. Porto no Bonfim

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, o V. Setúbal em jogo a contar para a quinta jornada da Liga. Aboubakar e Sérgio Oliveira deram o triunfo aos azuis e brancos.

Sem novidades no onze - Sérgio Conceição não fez qualquer alteração na equipa inicial que defrontou o Schalke - os azuis e brancos entraram melhor no encontro e deram o primeiro sinal de perigo aos sete minutos, por Marega. Após uma assistência de Otávio, o maliano não conseguiu controlar da melhor forma e a defesa sadina acabou por recuperar o lance.

Contudo, aos 17 minutos, o F. C. Porto acabou mesmo por festejar. Após um lance de insistência de Maxi Pereira, a bola sobrou para os pés de Aboubakar, que atirou com precisão para o fundo da baliza contrária. Estava feito o 1-0.

Os azuis e brancos iam controlando o encontro mas, aos 31 minutos, foi a vez de Casillas brilhar. Com um pontapé acrobático, Valdu Tê quase empatava o encontro, mas valeu uma grande defesa do guarda-redes espanhol.

Na segunda metade, a equipa da casa entrou melhor e, aos 53 minutos, ainda festejou o empate. Valdu Té fez abanar as redes da baliza de Casillas mas o árbitro Manuel Oliveira, após consultar o VAR, anulou o tento por mão do avançado. Dez minutos depois, o V. Setúbal teve a melhor oportunidade para chegar ao empate: Hidelberto, com um remate fora da área, obrigou Casillas a uma defesa apertada e Mendy, na recarga e com a baliza à mercê, atirou para fora.

Não marcaram os sadinos, marcaram os dragões. Sérgio Oliveira, que entrou em campo na segunda metade no lugar de Otávio, ampliou a vantagem. Na conversão de um livre direto, o médio desferiu uma bomba e contou com a colaboração de Joel Pereira para assinar o 0-2.

Na próxima jornada, o F. C. Porto recebe o Tondela e o V. Setúbal defronta, fora de casa, o V. Guimarães.