Arnaldo Martins Hoje às 21:40 Facebook

Twitter

O avançado camaronês foi operado este sábado na sequência da rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho esquerdo

O atacante, que se lesionou frente ao Tondela, já foi submetido hoje a intervenção cirúrgica, a cargo da equipa médica do ortopedista José Carlos Noronha. A cirurgia decorreu sem complicações e foi realizada na Ordem da Trindade, no Porto.