Aboubakar lesiona-se e falha final da Taça

Atacante camaronês contraiu uma microrrotura na coxa esquerda no treino desta quarta-feira e é baixa certa para a final da Taça de Portugal, com o Sporting.

Depois de ter estado estado sete meses fora dos relvados, Aboubakar volta a ver o infortúnio a a bater-lhe à porta. Na época que está prestes a acabar, fez 11 jogos e marcou quatro golos.

Após longa ausência, voltou aos relvados nos dois últimos jogos, com o Aves e o Sporting, somando 24 minutos. Com esta lesão, Aboubakar tem também em risco a participação na CAN, para a qual estava pré-convocado pelos Camarões.

Entretanto, o senegalês Mouhamed Mbaye, do F. C. Porto B, voltou a treinar às ordens de Sérgio Conceição.

A preparação da final da Taça prossegue esta quinta-feira, com mais um treino no Olival.