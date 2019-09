Aboubakar mais 20 dragões para a Europa

Hoje às 18:14 Facebook

O atacante camaronês do F. C. Porto foi inscrito na UEFA para a fase de grupos da Liga Europa.

O F. C. Porto inscreve todos jogadores disponíveis do plantel para a fase de grupos da Liga Europa, mas o contingente às ordens de Sérgio Conceição será ainda maior. A Lista B, a divulgar na próxima semana, incluirá os nomes de Diogo Costa, Tomás Esteves, Diogo Leite, Romário Baró e Fábio Silva, formados no clube e que integram o plantel principal. Outros jovens jogadores, da equipa B e dos sub-19, poderão também ser inscritos.

O F. C. Porto está no grupo G da Liga Europa, juntamente com Rangers, Young Boys e Feyenoord e abre a participação no torneio já no próximo dia 19, no Estádio do Dragão, com o bicampeão da Suíça.

Relação de inscritos:

Guarda-redes: Marchesín e Mbaye;

Defesas - Saravia, Manafá, Pepe, Marcano, Mbemba e Alex Telles; Médios - Bruno Costa, Danilo, Loum, Uribe, Otávio e Sérgio Oliveira;

Avançados - Luis Díaz, Nakajima, Corona, Marega, Aboubakar, Zé Luís e Soares.