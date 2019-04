Abraham: "Espero que o Seferovic não esteja num daqueles dias"

Hoje às 17:44 Facebook

Em grande plano na frente de ataque do Benfica, Haris Seferovic é o jogador mais temido pelo Eintracht Frankfurt, adversário das águias nos quartos de final da Liga Europa.

David Abraham, capitão da formação germânica, mostrou-se preocupado com o bom momento de forma do avançado suíço e salientou a motivação deste no reencontro com a antiga equipa.

"Vai ser muito complicado voltar a jogar contra o Seferovic. Ele vai estar extremamente motivado e tenho a certeza que vai fazer de tudo para demonstrar toda a qualidade que tem. Estou muito contente por rever um velho amigo, mas a amizade vai ter de ficar fora do relvado e resta-me esperar que o Haris [Seferovic] não esteja num daqueles dias", desejou David Abraham, em declarações à revista germânica "Kicker".

"Estamos muito confiantes depois dos últimos resultados. Viajamos até Lisboa com a motivação em alta e esperamos fazer um grande jogo e trazer um resultado positivo para a partida da segunda mão", concluiu o capitão do Eintracht Frankfurt. A eliminatória tem o pontapé de saída marcado para quinta-feira, às 20 horas, no Estádio da Luz.