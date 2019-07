Ac. Viseu recorre da exclusão das competições profissionais no TAD

Hoje às 16:25 Facebook

Providência cautelar do clube suspende a exclusão por três anos das competições profissionais de futebol.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) confirmou esta segunda-feira ter recebido uma providência cautelar interposta pelo Académico de Viseu, que suspende a exclusão por três anos das competições profissionais de futebol imposta ao clube da LigaPro.

No site oficial do TAD, esta instância de recurso dá conta da receção de uma providência cautelar dos viseenses a pedir a impugnação e suspensão dos efeitos do acórdão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de 9 de julho último.

O Académico de Viseu foi condenado à "sanção de exclusão das competições profissionais em três épocas desportivas" e ao pagamento de uma multa de 4464 euros.

Em causa está a declaração de não dívida apresentada pelo Académico de Viseu na candidatura ao licenciamento para a época 2018/19, devido a alegados atrasos no pagamento a três futebolistas, dois dos quais dizem ter acordado verbalmente esta situação e um outro que assegura ter recebido em numerário.