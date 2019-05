Acabou a época para Ristovski

Hoje às 19:16 Facebook

O Pleno do Conselho de Disciplina considerou, esta sexta-feira, "improcedente" o recurso apresentado pelo Sporting em relação ao cartão vermelho mostrado pelo árbitro Tiago Martins a Ristovski, no jogo do último sábado, por agressão do futebolista leonino a um jogador do Tondela.

O organismo federativo manteve, deste modo, o castigo de dois jogos de suspensão, pelo que o lateral macedónio não será opção para o técnico Marcel Keizer, no duplo confronto que se avizinha frente ao F.C. Porto, primeiro já neste sábado, para a 34.ª e última jornada da Liga, e depois a 25 deste mês, na final da Taça de Portugal.

A dois encontros do final oficial da temporada, Ristovski não voltará assim a ser opção em 2018/19.