Académica precisou da GNR para sair do estádio em derrota para a Taça

A Académica foi eliminada, este domingo, pelo Pedras Salgadas na Taça de Portugal e a saída da equipa do estádio da Portelinha não foi pacífica.

Os estudantes foram eliminados pelo Pedras Salgadas por 1-0, na Prova Rainha, e os adeptos não esconderam a insatisfação.

O jornal "O Jogo" avança que no final do encontro, que decorreu no Estádio da Portelinha, os adepetos da Académica esperaram pela equipa junto ao autocarro e a GNR foi obrigada a intervir para acalmar os ânimos. O plantel só conseguiu sair do recinto uma hora depois de final do encontro e foi insultado.