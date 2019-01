Académica vence Cova da Piedade com golo de Hugo Almeida

Ontem às 23:46 Facebook

No jogo de abertura da 16.ª jornada da segunda liga de futebol, esta sexta-feira, no Estádio Municipal de Coimbra, a Briosa somou a terceira vitória seguida sob os comandos do treinador João Alves.

Com um golo de Hugo Almeida, o quinto da época no contador pessoal do atacante internacional português, outro de Júnior Sena e mais um de Romário Baldé, a Académica venceu o Cova da Piedade por 3-0.

Com este triunfo, o sétimo no campeonato, a equipa de Coimbra subiu ao sexto posto, com um jogo a mais e a nove pontos dos lugares de promoção, os dois primeiros, ocupados pelo Paços de Ferreira e pelo Famalicão.

O Cova da Piedade sofreu a sexta derrota da época e está na 11.ª posição, quatro pontos acima da linha de água.