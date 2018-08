Acidente no GP da Bélgica custa a Hulkenberg dez lugares na grelha

JN Hoje às 19:37 Facebook

O piloto da Renault Nico Hulkenberg foi castigado pelo erro na travagem para a primeira curva. Reparações dos carros afetados pelo acidente vão custar vários milhões.

O piloto Nico Hulkenberg foi considerado culpado do incidente em que abalroou o McLaren de Fernando Alonso após a partida da corrida de Spa-corchamps, e punido com uma penalização de 10 lugares na grelha da próxima corrida, o GP de Itália de F1, que se realiza na próxima semana em Monza.

De acordo com o jornal AS, o acidente vai obrigar as várias marcas envolvidas a desembolsarem vários milhões de euros para repararem as suas viaturas. A McLaren, de Fernando Alonso, vai ter de gastar cerca de 693,675 euros para arranjar a viatura do piloto espanhol, que foi uma das que mais sofreu com os impactos da colisão. Já a Red Bull terá uma conta para pagar de 271,540 euros, dado que Daniel Ricciardo acabou por embater em Kimi Raikkonen.

Quanto à Renault, a escuderia terá de gastar 223,980 euros com Nico Hulkenberg, ao passo que a Mercedes tem à espera uma fatura de 190,560 euros para reparar o carro de Valtteri Bottas. Por fim, a Sauber, a menos afetada, terá de pagar cerca de 137,330 euros para deixar a viatura de Charles Leclerc em condições.



Bottas também foi penalizado



Valtteri Bottas foi penalizado em cinco segundos na sequência da colisão com Sergey Sirotkin, no início da corrida. Os comissários revelaram que o piloto finlandês admitiu que julgou mal a sua distância de travagem para o Williams e que isso o apanhou de surpresa, aceitando que deveria ter dado mais margem.