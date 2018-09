Campeão nacional de ralis e copiloto feridos em acidente

Francisco Pedro 08 Junho 2018 às 19:27 Facebook

Twitter

Um piloto e um copiloto ficaram feridos, na tarde desta sexta-feira, na sequência de um despiste no concelho da Marinha Grande, no Rali Vidreiro, prova do campeonato nacional de ralis.

Carlos Vieira, o campeão nacional de ralis (Hyundai), despistou-se na zona do Pinhal do Rei, São Pedro de Moel, concelho de Marinha Grande. O piloto teve de ser desencarcerado e foi transportado para uma unidade hospitalar. Suspeita-se de que terá partido uma perna.

Já o copiloto Jorge Carvalho, que acompanhava Carlos Vieira, mesmo combalido, saiu pelo próprio pé do automóvel, tendo sido observado num hospital local, por precaução.

O acidente aconteceu pouco depois das 17 horas, na primeira especial do Rali Vidreiro, que se disputa na zona centro do país. Por razões desconhecidas, o automóvel despistou-se e embateu com violência num pinheiro.