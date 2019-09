Acionista contra aumento salarial de Frederico Varandas

Hoje às 20:24 Facebook

Documento enviado ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube exige a retirada da proposta que abrangeria o presidente e administradores da SAD.

Um grupo de acionistas fez chegar ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG) da Sporting SAD, Bernardo Ayala, um pedido em que exige a retirada da proposta de aumento salarial para presidente e administradores da sociedade leonina.

No documento, o grupo, que irá marcar presença na AG da Sporting SAD, a realizar em 1 de outubro, justifica o pedido com a necessidade da proposta de aumento salarial exigir a aprovação prévia dos sócios do clube, que detém 60% da SAD.

Em causa está, de acordo com os acionistas, que o presidente do Sporting, Frederico Varandas, e os membros da direção do clube, Francisco Salgado Zenha e João Sampaio, decidam sobre as remunerações dos administradores da SAD, Frederico Varandas, Francisco Salgado Zenha, João Sampaio e ainda Miguel Cal.

O grupo de acionistas considera ainda que "a preocupante situação da Sporting SAD, que apresenta uma vez mais elevados resultados negativos, capitais próprios negativos e o maior passivo da história da sociedade não justifica aumentos potenciais (fixos e variáveis) de 45%"