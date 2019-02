Acuña e Renan de regresso ao onze do Sporting frente ao Marítimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:53 Facebook

O Sporting defronta, esta segunda-feira, o Marítimo na Madeira em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga. Acuña e Renan estão de regresso ao onze dos leões.

Para este encontro, Marcel Keizer não poderá contar com os lesionados Battaglia e Bruo Gaspar. Do lado da equipa da casa, Fábio China e Leandro Cardoso são as baixas devido a lesão.

Onze do Marítimo: ​Charles; Rúben Ferreira, Zainadine, Grolli, Nanu; Renê, Pelágio, Vukovic, Barrera; Edgar Costa e Getterson.

Onze do Sporting: Renan; Ilori, Coates, Borja; Ristovski, Wendel, Gudelj, Acuña, Bruno Fernandes, Diaby e Bas Dost.

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e Rui Oliveira (Porto) será o VAR.