Acuña e Salvio convocados para o Mundial da Rússia

Marcos Acuña, do Sporting, e Sálvio, do Benfica, integram a lista de 23 convocados da seleção argentina para o campeonato do mundo, divulgada esta segunda-feira pelo selecionador Jorge Sampaoli.

Acuña e Salvio permanecem na lista final, enquanto o médio Rodrigo Battaglia, do Sporting, foi um dos 12 excluídos pelo técnico argentino, juntamente com o avançado Mauro Icardi, do Inter Milão, e o médio Enzo Pérez (ex-Benfica).

Na convocatória liderada por Lionel Messi, do Barcelona, constam ainda os nomes de Otamendi (ex-F. C. Porto), Marcos Rojo (ex-Sporting) e Angel di Maria (ex-Benfica).

A Argentina, campeã mundial em 1978 e 1986, integra o grupo D do Mundial 2018, que vai ser disputado na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, com Islândia, Croácia e Nigéria.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Sergio Romero (Manchester United/Ing), Wilfredo Caballero (Chelsea/Ing) e Franco Armani (River Plate).

- Defesas: Gabriel Mercado (Sevilha/Esp), Federico Fazio (Roma/Ita), Nicolás Otamendi (Manchester City/Ing), Marcos Acuña (Sporting/POR), Nicolás Tagliafico (Ajax/Hol), Marcos Rojo (Manchester United/Ing) e Cristian Ansaldi (Torino/Ita).

- Médios: Javier Mascherano (Hebei Fortune/Chn), Eduardo Salvio (Benfica/POR), Manuel Lanzini (West Ham/Ing), Lucas Biglia (Milan/Ita), Giovani lo Celso (Paris Saint-Germain/Fra), Ángel di María (Paris Saint-Germain/Fra), Éver Banega (Sevilha/Esp), Maximiliano Meza (Independiente) e Cristian Pavón (Boca Juniors).

- Avançados: Lionel Messi (Barcelona/Esp), Paulo Dybala (Juventus/Ita), Sergio Agüero (Manchester City/Ing) e Gonzalo Higuaín (Juventus/Ita).