Acuña escalado para a Copa América

Hoje às 11:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral esquerdo do Sporting entre os 23 convocados pelo selecionador argentino, Lionel Scaloni, com vista ao grande torneio da CONMEBOL, a disputar no Brasil, entre 14 de junho e 7 de julho.

Além de Marcos Acuña, a seleção da Argentina terá outro defesa com rasto no campeonato português, o central Nicolas Otamendi, tricampeão pelo F. C. Porto (2011/13) e que atualmente pertence ao quadros do Manchester City, campeão de Inglaterra.

No resto, a convocatória de Lionel Sacaloni não contém qualquer surpresa: Lionel Messi é a maior estrela da equipa, que também incluiu Sergio Aguero, chamado pela primeira vez desde que o novo selecionador tomou posse na "Celeste y blanca".

Entre os novatos, destaque para os defesas Milton Casco, do River Plate,e Juan Foyth, do Tottenham, preferidos ao experiente Gabriel Mercado e apostas para a renovação de um setor que volta a ser o que mais dúvidas levanta na pátria de Maradona.