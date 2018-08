Acuña titular no Sporting frente ao Marítimo

Sofia Esteves Teixeira 13 Maio 2018 às 17:09 Facebook

O Sporting defronta, este domingo, o Marítimo em jogo a contar para a última jornada da Liga.

Para o duelo deste domingo, Jorge Jesus não poderá contar com os lesionados André Pinto, Bruno César e Rafael Leão. Já no Marítimo, o castigado Fabrício e o lesionado Dráussio são as baixas.

Os leões estão a uma vitória de garantir o segundo lugar do campeonato, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Onze do Marítimo: Amir, Bebeto, Zainadine, Pablo, Rúben Ferreira, Ghazaryan, Jean Cléber, Gamboa, Correa, Joel Tagueu e Edgar Costa.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Fábio Coentrão, Battaglia, William, Gelson, Bruno Fernandes, Acuña e Bas Dost.

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Jorge Sousa (Porto). António Nobre (Leiria) será o videoárbitro.