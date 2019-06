Adepta que invadiu a final da Champions diz ter recebido mensagens de jogadores

JN Hoje às 20:16 Facebook

Kinsey Wolanski, a modelo russa que invadiu o relvado do Wanda Metropolitano na final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o Tottenham, disse ter recebido "mensagens de engate" de jogadores dos "reds" após o episódio.

A final da última edição da Liga dos Campeões, conquistada pelo Liverpool frente ao Tottenham, ficou marcada por uma invasão de campo. A modelo russa Kinsey Wolanski saltou para o relvado do Wanda Metropolitano apenas com um fato de banho vestido. A razão? Promover o canal de conteúdo para adultos gerido pelo namorado, o youtuber Vitaly Zdorovetskiy.

Tal ação - a pedido do namorado - acabou por ser notícia pelo mundo e resultou num bom encaixe financeiro: 3,55 milhões de euros. Agora, em entrevista ao "The Sun", Kinsey Wolanski, de 22 anos, revelou ter recebido mensagens de alguns jogadores do Liverpool.

Disse logo que sim, adorei a ideia de fazer algo louco

"Não vou revelar nomes mas dois jogadores do Liverpool enviaram-me mensagens de engate depois da invasão de campo. Um mandou-me emojis de corações e outro dizia 'vi-te no jogo'. Sinceramente, nem sabia quem eram até ver o perfil deles nas redes sociais. Porém, não lhes respondi, pois já tenho namorado", contou, salientado que a invasão de campo foi ideia dele.

"Não tinha bem a noção de que a final da Liga dos Campeões era um evento tão grande, nem que o mundo inteiro estaria a ver-me. Mas disse logo que sim, adorei a ideia de fazer algo louco. Afinal, só vivemos uma vez. De repente, fiquei conhecida em todo o mundo e tive imensas propostas de trabalho. Quando alguns adeptos perceberam o que ia fazer, disseram-me que estava louca. Mas depois viram que estava a falar a sério. Um deles até ficou com o meu telemóvel e disse que filmaria a invasão. Fê-lo mesmo e entregou-me o telemóvel depois de eu sair da prisão", contou.