Adeptas do F. C. Porto fazem queixa da forma como são revistadas na Luz

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques revelou que adeptas do clube azul e branco apresentaram queixa devido à forma como foram revistadas antes de entrar no Estádio da Luz.

Após mostrar testemunhos de duas adeptas do F. C. Porto que apresentaram queixa na Polícia Judiciária de Carnide pela forma como foram revistadas pelos seguranças antes de entrar no Estádio da Luz, antes do clássico, o diretor de comunicação dos azuis e brancos considerou o comportamento "miserável".

"O que foi novidade este ano, que foi inaceitável e que motivou queixa de duas adeptas, foi a revista incidir nos órgãos genitais. Temos adeptos que se queixam de agressão na zona genital. O primeiro passo, geralmente, é pedir para os adeptos se descalçarem, porque é no calçado que a maior parte dos materiais pirotécnicos passam. Isto é um comportamento miserável, é de gente para quem vale tudo. Estas pessoas do Benfica que são responsáveis por isto não representam o Benfica e quem gosta de futebol. Temos imensos testemunhos e, felizmente, tivemos duas adeptas que tiveram a paciência e apresentaram queixa. Aquilo era tentar que alguém perdesse cabeça e que se desencadeasse um problema qualquer, mas, felizmente, os adeptos do F. C. Porto souberam, mais uma vez, comportar-se. Não haverá câmaras para constatar a forma de violência com que as revistas foram feitas?", atirou Francisco J. Marques.

O F. C. Porto, por sua vez, apresentou uma queixa por alegadas revistas abusivas aos adeptos azuis e brancos à entrada no Estádio da Luz, antes do clássico com o Benfica. O anúncio foi feito pelo oficial de ligação aos adeptos dos dragões, Fernando Saúl.