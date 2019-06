Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:04 Facebook

Durante o encontro do Brasil com a Bolívia, que os canarinhos ganharam por 3-0, um adepto foi apanhado a dormir durante os festejos do primeiro golo.

Eduardo Clark foi um dos muitos adeptos que marcou presença no encontro do Brasil com a Bolívia, a contar para a Copa América, mas a verdade é que o adepto brasileiro perdeu o primeiro golo de Coutinho. O motivo? Cansaço. Eduardo acabou mesmo por adormecer na bancada e nem os festejos efusivos o impediram de dormir por breves instantes.

"Não há muito a explicar. A semana foi puxada, entre trabalho e saídas. Saí praticamente todos os dias. Estava esgotado e o jogo estava mais ou menos, pelo que acabei por adormecer. Tenho sono pesado", explicou o adepto à imprensa brasileira.

Veja o momento: