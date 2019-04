Ricardo Rocha Cruz Hoje às 10:05 Facebook

O Racing sagrou-se campeão argentino no domingo à noite e houve quem celebrasse o título de forma estranha. Que o diga Gabriel Aranda, que levou o crânio do avô para as comemorações.

Parece mentira, mas não é. Gabriel Aranda, adepto do Racing Avellaneda, que se sagrou campeão argentino neste domingo, foi ao jazigo do avô e retirou de lá a caixa craniana do homem, para que também ele "estivesse presente" nos festejos, justificou,

O momento foi registado numa reportagem do canal TNT Sports.

​​​​​O Racing sagrou-se campeão da Argentina ao empatar na casa do Tigre, por 1-1, em jogo da 24.ª jornada da Liga. Com o triunfo, a equipa de Avellaneda chegou aos 56 pontos, quatro a mais que o segundo classificado Defensa y Justicia, com apenas um jogo a ser disputado.