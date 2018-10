JN Ontem às 23:31 Facebook

O Boavista venceu o Desportivo das Aves, no passado domingo, por 1-0, com um adepto muito especial nas bancadas. Lourenço, de 72 anos, cumpriu finalmente o sonho de ver o clube do coração jogar no Bessa.

Lourenço viu o jogo deitado numa maca com a bandeira do Boavista ao colo. "Esta vitória é ainda mais especial pela presença do senhor Lourenço que, aos 72 anos, realizou o sonho de ver o seu Boavista a jogar", destacou o clube, nas redes sociais.