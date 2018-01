Hoje às 17:18, atualizado às 17:22 Facebook

Um adepto do Middlesbrough foi detido por ter urinado na garrafa de hidratação do guarda-redes do Queens Park Rangers, Alex Smithies, durante um jogo da segunda divisão do futebol inglês, disputado na tarde deste domingo.

A informação, avançada pela imprensa britânica, surgiu após ter começado a ser difundido, nas redes sociais, um vídeo que mostrava um homem a fechar uma garrafa e a colocá-la atrás da baliza do Queens Park Rangers, no decorrer do desafio com o Middlesbrough, que ganhou por 3-0.

As autoridades policiais não confirmaram que Alex Smithies chegou a beber da garrafa em causa, mas adiantou que o homem detido será presente a tribunal.