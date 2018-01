Adepto do Atlético de Madrid esfaqueado antes do jogo contra o Sevilha

Hoje às 20:18 Facebook

Um adepto do Atlético de Madrid, de 22 anos, ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira à tarde, depois de ser golpeado três vezes, com uma faca, durante uma briga, no exterior da estação de metro de Las Musas.

A rixa ocorreu na Avenida de Niz, junto a um bar onde se concentravam os adeptos do Atlético.

Segundo o espanhol "El Mundo", que cita o serviço de emergências de Madrid, a vítima - que vestia uma camisola do clube - foi transportada para o hospital de La Paz, com ferimentos nas costas, num dos braços e numa das pernas.

As autoridades, escreve o mesmo jornal, encontraram uma navalha no chão de um parque infantil próximo ao local onde aconteceu a briga.

O Atlético de Madrid defrontou, esta quarta-feira, o Sevilha para a Copa del Rey, tendo perdido por 1-2.