Adepto do Benfica ferido em Coimbra hospitalizado com fratura vertebral

Um adepto do Benfica que ficou ferido em consequência dos desacatos ocorridos no jogo particular de futebol com a Académica, está internado e sob observação, devido à fratura de uma vértebra da coluna, informou este domingo o clube lisboeta.

Em nota publicada no site oficial, o Benfica informa que o adepto, identificado como José Dinis, de 30 anos, "fraturou a vértebra D12 da coluna" e está internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, esperando-se que na segunda-feira seja "tomada a decisão sobre a necessidade de se avançar com uma eventual operação".

"Não esteve envolvido em qualquer desacato, mas, à passagem de indivíduos adeptos da Académica (escoltados pela Polícia) que tinham sido responsáveis pela confusão gerada, foi empurrado por um deles", indica o Benfica, assinalando que a direção do clube de Coimbra "prontificou-se de imediato a ajudar os familiares a identificar os responsáveis".

O jogo entre a Académica e o Benfica, que se disputou em Coimbra e foi vencido pelo campeão nacional por 8-0, esteve interrompido durante cerca de oito minutos devido a incidentes nas bancadas entre adeptos - que chegaram a entrar na pista de atletismo do estádio para se refugiarem -, levando à intervenção da polícia.

"Lamentamos ainda que nos últimos seis meses seja o segundo adepto do nosso clube hospitalizado com gravidade", assinalou o Benfica, manifestando a intenção de "tudo fazer para eliminar e punir sem contemplações este tipo de comportamentos".

Segundo a PSP, quatro pessoas foram identificadas e uma foi detida, na sequência dos incidentes durante o jogo.