Um adepto do F. C. Porto foi violentamente agredido por um grupo de pessoas no exterior do estádio D. Afonso Henriques, este sábado à tarde, em Guimarães.

A intervenção de populares evitou que as agressões continuassem. Pouco depois, surgiu um agente da PSP que ajudou o adepto, pode ver-se em imagens divulgadas pela RTP.

Imagens: Cortesia RTP

A vítima foi transferida para um hospital no Porto. De acordo com informações hospitalares recolhidas pelo JN, os ferimentos mais graves foram no crânio.