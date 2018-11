Luís Antunes, em Londres Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

A polícia inglesa deteve para, pelo menos, identificar, um adepto do Sporting que deflagrou um pote de fumo durante a concentração dos sportinguistas que vão assistir no Estádio Emirates à partida com o Arsenal, em Londres, hoje, quinta-feira.

Mesmo antes da partida para o recinto do emblema londrino, agendada para as 17.30 horas, o adepto deflagrou um pote de fumo no local da concentração, perto da estação de metro e comboio de Highbury e Islington. As autoridades acudiram logo ao local e efetuaram a detenção do adepto - não há informação, ainda, se foi depois libertado, mas pelo menos identificado foi.

De resto, foram cerca de meio milhar de adeptos que se reuniram no local e partiram pouco passava da hora combinada para o estádio, numa caminhada que deverá demorar à volta de 15 minutos.

Recorde-se que esta falange leonina é apenas uma pequena parcela dos 5355 adeptos que adquiriram ingressos para o Arsenal-Sporting, da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.