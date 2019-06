Adepto inglês "apanha" porta aberta e entra no Dragão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:44 Facebook

O Estádio do Dragão recebeu, esta terça-feira, uma visita no mínimo insólita de um adepto inglês.

Kurt Simmons visitou o Estádio do Dragão, palco onde no domingo Portugal defrontou e venceu a Holanda na final da Liga das Nações, e fez questão de partilhar o momento nas redes sociais. Até aqui nada de novo, não houvesse um pormenor insólito: o adepto inglês entrou no recinto de borla depois de encontrar uma porta aberta.

Perante o episódio, Kurt Simmons deixou um "conselho" ao clube azul e branco nas redes sociais:

"O F. C. Porto devia aprender a trancar as portas do estádio, não devia?", pode ler-se no Twitter numa publicação acompanhada pelas fotos que tirou no relvado do Estádio.