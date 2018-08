Adeptos agradecem ao plantel e deixam bicadas ao Benfica

JN 06 Maio 2018 às 22:35 Facebook

Com casa cheia e num ambiente de festa, os adeptos agradeceram ao plantel pelo 28.º título e deixaram provocações ao Benfica.

Antes do encontro com o Feirense, a contar para a 33.ª jornada e que o F. C. Porto venceu por 2-1, os adeptos exibiram tarjas a agradecer ao plantel e a Sérgio Conceição e usaram, ainda, a frase "não sou um boneco" proferida pelo técnico azul e branco.

Numa temporada marcada pela polémica dos emails, o Benfica não escapou às provocações: "Chegou a hora da estocada final", podia ler-se numa tarja com um polvo desenhado.