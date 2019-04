Adeptos da Lazio fazem apologia de Mussolini em Milão

Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Derrapagem fascista, mais uma, de adeptos radicais da Lazio, que decidiram prestar "homenagem a Mussolini", esta quarta-feira, em Milão, antes do jogo desta noite, entre o AC Milan e o clube romano, para a Taça de Itália.

"Honra a Benito Mussolini", lia-se na tarja erguida pelo grupo de ultras IRR, sigla para a claque "Irriducibili", conhecida pelas tendências políticas particularmente extremistas.

A manifestação de apologia fascista dos adeptos da Lazio teve tudo menos espontaneidade. E foi carregada de todo o simbolismo político: o local escolhido, a Piazza Loreto, foi onde o cadáver do Duce foi exposto publicamente; e a data do jogo é a da véspera do 25 de abril, dia da Libertação de Itália, feriado e assim festejado desde o final da II Guerra Mundial.

Por tudo isto, a juntar à rivalidade assanhada entre os dois clubes, as autoridades italianas estão particularmente atentas ao desafio desta noite de quarta-feira, considerado de alto risco. O Estádio de San Siro estará sob apertada vigilância policial.

No jogo da primeira mão das meias-finais da "coppa", realizado em fevereiro, registou-se um empate sem golos. A outra semifinal conclui-se esta quinta-feira, em Bérgamo, entre a Atalanta e a Fiorentina (3-3, no primeiro confronto).