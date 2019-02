Adeptos do Atlético de Madrid vandalizam placa de Courtois em dia de dérbi

Hoje às 13:51 Facebook

Uma placa de homenagem ao guarda-redes belga Thibaut Courtois, que defende o Real Madrid e que já alinhou pelo rival Atlético, nas imediações do Wanda Metropolitano, na capital espanhola, foi vandalizada a algumas horas do dérbi.

A placa que homeganeia o jogador, e cujo nome já tinha sido apagado e repintado, apareceu agora coberta com fita-cola vermelha em forma de cruz e com ratos de peluche, como mostram as imagens acima. Thibaut Courtois, que este ano saiu do Chelsea para o Real Madrid, defendeu as cores do Atlético entre 2011 e 2014.

De acordo com o desportivo espanhol "Marca", não é a primeira vez que as placas do passeio das lendas do futebol são vandalizadas.

Real Madrid e Atlético de Madrid defrontam-se este sábado, às 15.15 horas locais, para a La Liga.