JN Ontem às 22:54 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do encontro com o Portimonense, os adeptos do Benfica pegaram fogo na bancada do Estádio Municipal de Portimão.

Pouco depois do final do encontro com o Portimonense, que o Benfica perdeu por 2-0, adeptos encarnados atearam fogo a uma das bancadas do Estádio, em Portimão, gerando-se alguma confusão.