Adeptos do Boavista vêem jogo em frente à sede da Liga como forma de protesto

Cerca de 50 adeptos do Boavista reuniram-se esta segunda-feira em frente à sede da Liga, no Porto, para protestar contra o horário de jogo entre os axadrezados e o Vitória de Setúbal, no Bonfim.

O jogo desta segunda-feira entre o Vitória de Setúbal e o Boavista, no Bonfim, é decisivo para as contas na permanência na Liga. A hora do encontro (20.15 horas) não agradou a todos e, por isso, cerca de 50 adeptos decidiu ver o encontro não em casa ou no estádio, mas sim à porta da sede da Liga como forma de protesto.

Assim, os adeptos dos axadrezados jantaram e decidiram ver o jogo em frente à sede. A ideia, essa, partiu de Rui Ventura, sócio do Boavista.

"O nosso protesto não tem tanto a ver com o facto de ser um jogo à segunda à noite ou à sexta à noite. É porque sentimos que não tem havido bom senso na marcação de determinados jogos como este. Era quase impossível a uma sócio que trabalha ir hoje ver o jogo ao Bonfim", afirmou ao JN.