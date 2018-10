Delfim Machado Hoje às 00:13 Facebook

Twitter

A caixa de segurança com cerca de 1500 adeptos do Braga foi alvo de pedras e outros objetos arremessados a partir das janelas de prédios da rua Teixeira de Pascoais, enquanto se dirigia do estádio D. Afonso Henriques para a Universidade do Minho.

Duas adeptas, de 22 e 24 anos, ficaram com ferimentos ligeiros e precisaram de assistência médica. Os bombeiros confirmam terem sido acionados para uma ocorrência de agressão na via pública. As mulheres foram transportadas para o hospital de Guimarães.