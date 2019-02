Adeptos do F. C. Porto protestam devido a demora na revista em Tondela

Hoje às 15:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Adeptos do F. C. Porto estão a usar as redes sociais para contestar a demora da revista à entrada do estádio do Tondela, na última noite. Alguns dos portistas lamentam não terem conseguido ver o golo de Pepe, aos 12 minutos da partida.

Até Sérgio Conceição comentou o sucedido sexta-feira, referindo que "entrar aos 25 minutos de jogo é uma falta de respeito", refere o jornal "O Jogo".

Num vídeo que circula no Facebook e Twitter, é possível ver que o jogo já está a decorrer enquanto parte das pessoas que tentava entrar no Estádio João Cardoso ainda não tinha conseguido aceder à bancada.

Os lamentos sobre a demora na entrada de adeptos nos estádios nacionais e recorrente, principalmente entre os apoiantes de F. C. Porto, Benfica e Sporting. Recorde-se que, há poucas semanas, Frederico Varandas, presidente dos leões, só entrou no Estádio do Bonfim depois de o último adepto ter entrada no recinto do V. Setúbal, num protesto contra este facto.