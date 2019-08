Adeptos do Liverpool e Manchester City detidos por confrontos no metro

Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Sete pessoas foram detidas, no domingo, após confrontos num metro, em Londres, Inglaterra, entre os adeptos do Machester City e do Liverpool.

Os confrontos entre os adeptos das duas equipas aconteceram na estação de Great Portland Street, por volta das 14 horas de domingo, antes de o jogo ter início. Foram surgindo imagens nas redes sociais que mostram os adeptos das duas equipas à pancada.

O Manchester City venceu o Liverpool por 5-4 nos penáltis, depois de um empate a um golo no tempo regulamentar, na Supertaça de Inglaterra.