Adeptos do Sheffield Wednesday sonham com regresso de Carvalhal

Depois da saída, na passada semana, de Bruce Steve para o Newcastle, o Sheffield Wednesday está à procura de novo treinador. O português Carlos Carvalhal, que orientou o emblema inglês entre 2015 e 2018, e que esta temporada assinou pelo Rio Ave, é um dos nomes mais solicitados pelos adeptos do emblema da "coruja".

A saída de Bruce Steve para o Newcastle originou uma tempestade de emoções no Sheffield Wednesday que, agora, já chegou a Portugal. Isto porque é no nosso país que mora o grande desejo dos adeptos dos "owls".

O português Carlos Carvalhal, que assinou esta temporada pelo Rio Ave, passou três temporadas em Hillsborough e deixou muitas saudades. Depois de ter conduzido o Sheffield Wednesday, no primeiro ano, aos playoffs de subida (com uma percentagem de vitórias de 41,3% e 66 golos marcados), o português voltou a repetir o feito no segundo ano de coruja ao peito, o que deixou uma marca muito positiva nos adeptos do clube.

E nada melhor que uma viagem nas redes sociais para comprovar essa mesma admiração. Imediatamente depois de Bruce Steve ter anunciado a rescisão com o Newcastle, foram vários os fãs do português que pediram o regresso.

Apesar de Carvalhal já ter declarado publicamente que estaria aberto à perspectiva de voltar ao futebol inglês, o treinador tem agora um desafio em Vila do Conde, num clube onde já afirmou sentir-se muito bem. Posto isto, para já, resta ao dono do Sheffield Wednesday, Dejphon Chansiri, e a todos os adeptos dos "owls", sonhar.