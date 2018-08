Adeptos detidos após agressões a jogadores e treinadores do Sporting

JN 15 Maio 2018 às 17:24 Facebook

Twitter

Cerca de 50 adeptos com a cara tapada invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, esta terça-feira. Jogadores e treinadores foram agredidos. GNR no local e já há detidos.

Bas Dost foi agredido na cabeça com um ferro e mais jogadores terão sido agredidos como Misic, Acuña e Battaglia. O treinador Jorge Jesus e os adjuntos Mário Monteiro e Raul José também terão sido alvo de agressão.

A invasão provocou estragos vários no balneário da equipa, em Alcochete, conforme mostra um vídeo a que o JN teve acesso.

A GNR deslocou-se à Academia de Alcochete após as agressões. Os suspeitos saíram a pé, mas tinham carros nas imediações.

A Guarda montou, entretanto, dois postos de controlo na estrada de acesso ao centro de treinos do Sporting e procedeu à detenção de adeptos, cerca das 19 horas, apurou o JN.

"Os adeptos ameaçaram jornalistas e depois agrediram pessoas no interior", disse à Lusa fonte da GNR. Segundo a mesma fonte, a GNR tem vários meios no local e está a proceder à "identificação presencial de indivíduos que presumivelmente estiveram envolvidos" na ocorrência.

Em comunicado, o Sporting confirmou as agressões. "Não podemos de forma alguma pactuar com atos de vandalismo e agressão a atletas, treinadores e staff do futebol profissional, nem com atitudes que configuram a prática de crime que em nada honram e enobrecem o Sporting Clube de Portugal", lê-se no texto.

A mulher de Rui Patrício, Vera Ribeiro, reagiu nas redes sociais. "Isto não são atos dignos de seres humanos", disse, apelando a que "quem orientou estes gestos que ponha a mão na consciência".

Os adeptos, que entraram nas instalações do clube, ameaçaram os jornalistas presentes nas imediações da Academia e obrigaram-nos a desligar as câmaras. Os invasores acabaram por sair ao fim de alguns minutos.

Jorge Jesus e os jogadores estavam na Academia a preparar a final da Taça de Portugal, frente ao Aves, agendada para domingo. Neste momento a operação com vista ao jogo no Jamor está cancelada.