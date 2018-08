Adeptos do Sporting indignados insultam jogadores

Sofia Esteves Teixeira 13 Maio 2018 às 21:11 Facebook

Twitter

Após a derrota com o Marítimo, que atirou o Sporting para o terceiro lugar da Liga e para longe da Liga dos Campeões, os ânimos exaltaram-se e a PSP teve de intervir.

Dezenas de adeptos do clube leonino chegaram a invadir a zona onde estão os autocarros das equipas, nas imediações do estádio do Marítimo, e insultaram os jogadores do Sporting, principalmente Rui Patrício, que cometeu um erro no segundo golo da equipa madeirense.

O incidente levou a PSP a chamar reforços para acalmar a situação e dispersou os adeptos. O descontentamento dos adeptos estendeu-se ao aeroporto da Madeira, onde os jogadores foram abordados por vários adeptos.

Com este resultado, o Sporting termina o campeonato na terceira posição, perdendo a luta com o Benfica pelo segundo lugar, que dava acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os encarnados venceram (1-0) o Moreirense e beneficiaram do deslize dos leões.