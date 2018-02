Adeptos do Vitória de Guimarães confortaram Konan

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 14:47 Facebook

Uma centena de adeptos do Vitória de Guimarães manifestou, nesta manhã de terça-feira, solidariedade com o jogador costa-marfinense Konan, alvo de comentários racistas no final do jogo do passado domingo no Boavista, e que terminou com derrota do clube minhoto (1-0).

Após o desespero assumido pelo jovem defensor nas redes sociais, pedindo para que deixassem de lhe chamar "negro sujo", os adeptos vitorianos reprovaram os autores dos insultos e fizeram questão de confortar o jogador, após o treino que decorreu na academia vitoriana.

Um gesto que Konan agradeceu, horas depois de ter recebido milhares de manifestações de carinho através das várias plataformas sociais.

Segunda-feira, a direção do clube, através do presidente Júlio Mendes e o capitão Pedro Henrique, em nome do coletivo, censuraram os autores dos comentários desapropriados que afetaram o jovem defesa da Costa do Marfim.