Adeptos do Watford não perdoam e provocam Marco Silva

Os adeptos não perdoam. Marco Silva, atualmente no Everton, deixou o Watford em janeiro, com a Direção do clube a apresentar uma queixa por entender que o interesse dos toffees destabilizou o português. No jogo desta segunda-feira, os apoiantes do Watford levaram cobras de borracha para passar a mensagem a Marco Silva.

Relativamente ao jogo, o Everton empatou (2-2) em casa com o Watford, em jogo da 16.ª jornada da liga inglesa, graças a um golo aos 90+6 minutos.

Após uma assistência do português André Gomes, o brasileiro Richarlison colocou os toffees em vantagem, aos 15 minutos, mas Marco Silva viu a antiga equipa dar a volta ao resultado na segunda parte.

Com Domingos Quina a fazer a estreia a titular, o Watford empatou graças a um autogolo do irlandês Seamus Coleman (63), com o francês Abdoulaye Doucoure (65) a completar a reviravolta.

O Everton, que já tinha desperdiçado uma grande penalidade, empatou ao sexto minuto dos descontos, pelo francês Lucas Digne.

Com este resultado, o conjunto de Liverpool, que somou o terceiro empate consecutivo, segue no sétimo lugar, com 24 pontos, mais três do que o Watford, que é 12.º.