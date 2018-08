Adeptos em apoteose à saída da seleção para o estádio

Joaquim Gomes 28 Maio 2018 às 19:31 Facebook

Dezenas de adeptos que se concentraram durante várias horas à porta do Hotel do Parque, no Bom Jesus, em Braga, saudaram em clima de apoteose a Seleção portuguesa de futebol, quando a comitiva saiu para o Estádio Municipal de Braga.

Depois de horas de espera paciente nas imediações daquela unidade hoteleira do triângulo turístico religioso Bom Jesus, Sameiro e Falperra, os adeptos, de todas as idades, entre os quais alguns emigrantes, saudaram, sempre com muito entusiasmo, a Seleção portuguesa, incluindo o selecionador nacional, Fernando Santos, um dos primeiros a sair.

Com escolta a cargo da GNR e da PSP, o autocarro da Federação Portuguesa de Futebol seguiu com batedores da Guarda Nacional Republicana, cerca das 17.30 horas, para o Estádio Municipal de Braga, onde a partir das 19.45 horas defronta a seleção da Tunísia, em jogo de preparação para o Mundial 2018, que se disputará na Rússia.