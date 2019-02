Adeptos imitam avião no Southampton-Cardiff e são expulsos do estádio

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:50 Facebook

Dois adeptos foram expulsos durante o encontro entre o Southampton e Cardiff por imitarem um avião, gesto alusivo à morte do argentino Emiliano Sala, que tinha sido contratado pelos galeses.

O jogo deste sábado entre o Southampton e o Cardiff, que os galeses venceram por 2-1, ficou marcado por gestos de alguns adeptos da equipa da casa, que imitaram um avião em alusão à morte do jogador Emiliano Sala, que tinha sido contratado pelo Cardiff.

O gesto ficou gravado em vídeo e os seguranças expulsaram os adeptos do recinto. Segundo a imprensa inglesa, foram identificados e proibidos de frequentar qualquer recinto desportivo durante os próximos três anos.

O avião que transportava Emiliano Sala, de 28 anos, desapareceu dos radares a 21 de janeiro, quando o futebolista e o piloto David Ibbotson, de 59 anos, seguiam viagem de Nantes para Cardiff, onde o atleta era esperado no dia seguinte para treinar no seu novo clube. Caiu durante a travessia do Canal da Mancha. O corpo de Sala já foi recuperado.